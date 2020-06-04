Наводнения обрушились на китайскую провинцию

В некоторых районах провинции Хунань в центральном Китае сельские дороги были отрезаны и пахотные земли были затоплены из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с засухой и наводнениями.

С 8:00 вторника по 8:00 среды ливни обрушились на 63 уезда провинции Хунань. По состоянию на 21:00 среды уровень воды в девяти водохранилищах превысил максимальную отметку в период паводка. В некоторых районах произошли оползни, и жилые дома были повреждены.

Местные власти организовали работу по ликвидации последствий наводнений.

Провинция Хунань в понедельник вступила в основной период половодья. В течение следующих семи дней в этой провинции ожидается дождливая погода.

Фото: pixabay.com