4 июня
Новосибирск
погода +11 °C
68.34
 
€ 76.62
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Наводнения обрушились на китайскую провинцию

Главная Китай
Новосибирск
12:01 4 Июня 2020
китай, наводнение, оползни
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В некоторых районах провинции Хунань в центральном Китае сельские дороги были отрезаны и пахотные земли были затоплены из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с засухой и наводнениями.

С 8:00 вторника по 8:00 среды ливни обрушились на 63 уезда провинции Хунань. По состоянию на 21:00 среды уровень воды в девяти водохранилищах превысил максимальную отметку в период паводка. В некоторых районах произошли оползни, и жилые дома были повреждены.

Местные власти организовали работу по ликвидации последствий наводнений.

Провинция Хунань в понедельник вступила в основной период половодья. В течение следующих семи дней в этой провинции ожидается дождливая погода.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Китай отправит зонд на Марс летом этого года

Китай отправит зонд на Марс летом этого года

3 Июня 2020 г.
Аппарат достигнет гравитационного поля планеты в феврале 2021 года
Новости Новосибирска: Китайский остров превращают в порт свободной торговли

Китайский остров превращают в порт свободной торговли

2 Июня 2020 г.
Власти Китая обнародовали генплан порта свободной торговли на Хайнане
Новости Новосибирска: Мотоциклистов в Китае обязали надевать шлемы

Мотоциклистов в Китае обязали надевать шлемы

1 Июня 2020 г.
Автомобилисты теперь должны пристегиваться ремнями
Новости Новосибирска: Началось предварительное проектирование китайско-российского самолета

Началось предварительное проектирование китайско-российского самолета

29 Мая 2020 г.
CR929 – совместный проект COMAC и «Объединенной авиастроительной корпорации»
Новости Новосибирска: В Китае изготовили крупнейший в мире двухтопливный низкооборотный двигатель

В Китае изготовили крупнейший в мире двухтопливный низкооборотный двигатель

28 Мая 2020 г.
Его представила CSSC
Новости Новосибирска: Китайские геодезисты забрались на вершину Джомолунгмы

Китайские геодезисты забрались на вершину Джомолунгмы

27 Мая 2020 г.
Они повторно измерят ее высоту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Число выявленных случаев COVID-19 в Новосибирской области остается высоким

Число выявленных случаев COVID-19 в Новосибирской области остается высоким

31 Мая 2020 г.
За последние сутки оно вновь превысило 100
Новости Новосибирска: В Центральном парке Новосибирска демонтируют аттракционы

В Центральном парке Новосибирска демонтируют аттракционы

3 Июня 2020 г.
Вместо них установят уникальный для города аттракцион
Новости Новосибирска: COVID-19 выявлен у сотен медиков Новосибирской области

COVID-19 выявлен у сотен медиков Новосибирской области

3 Июня 2020 г.
Число случаев заболевания выросло до 3 122
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19