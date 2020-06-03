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Китай отправит зонд на Марс летом этого года

Главная Китай
Новосибирск
12:48 3 Июня 2020
китай, марс, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай запустит первую исследовательскую миссию на Марс в июле-августе этого года. Об этом сообщает «Жэньминь жибао» со ссылкой на академика Китайской академии наук, директора научно-технической комиссии «Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации» (CASC) Бао Вэйминя.

По его словам, китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» будет использована для запуска марсианского зонда. Ожидается, что аппарат достигнет потенциального гравитационного поля Марса в феврале следующего года.

Минимальное расстояние от Земли до Марса составляет примерно 55 млн км. Одной из ключевых задач в ходе первой миссии Китая станет успешное достижение гравитационного поля Марса. Планируется, что марсоход пробудет на Красной планете 90 марсианских дней, осуществит многочисленные задачи, в том числе патрулирование и разведку на поверхности Марса.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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