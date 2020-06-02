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Китайский остров превращают в порт свободной торговли

Главная Китай
Новосибирск
13:02 2 Июня 2020
китай, план, создание
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Китая 1 июня обнародовали генеральный план порта свободной торговли на Хайнане. Об этом сообщает «Международное радио Китая».

План призван к середине нынешнего столетия превратить эту островную провинцию на юге Китая в «порт свободной торговли высокого уровня с достаточно большим международным влиянием».

Система портов свободной торговли, ориентированная на либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, будет «в целом создана» в провинции Хайнань к 2025 году и станет «более совершенной» к 2035 году. Это следует из плана, совместно выпущенного центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом КНР.

Фото: pixabay.com

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