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Мотоциклистов в Китае обязали надевать шлемы

Главная Китай
Новосибирск
13:02 1 Июня 2020
китай, дтп, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
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С 1 июня 2020 года в Китае мотоциклисты обязаны пользоваться шлемами, а автомобилисты - пристегиваться ремнями безопасности. Об этом сообщило «Синьхуа» со ссылкой на министерство общественной безопасности (МОБ) КНР.

Полиция будет бороться с нарушителями в рамках кампании по обеспечению безопасности, начатой МОБ. Аварии с участием мотоциклов, электрических скутеров и автомобилей являются основной причиной смертности в дорожно-транспортных происшествиях в Китае. На долю черепно-мозговых травм приходится около 80% смертельных случаев среди пострадавших в авариях мотоциклистов и водителей электромотороллеров.

Министерство также призвало местные власти повысить осведомленность о безопасности дорожного движения и популяризировать привычку носить шлем среди мотоциклистов.

МОБ пообещало бороться с предприятиями, которые повышают цены на мотошлемы в связи с растущим спросом на них. Сотрудничество с регуляторами рынка налажено на всех уровнях.

Фото: pixabay.com

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