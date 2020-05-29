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Началось предварительное проектирование китайско-российского самолета

Главная Китай
Новосибирск
13:28 29 Мая 2020
китай, самолет, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Разработка китайского самолета C919 идет по плану, сообщает «Жэньминь жибао». Об этом заявил депутат Всекитайского собрания народных представителей, главный конструктор пассажирского авиалайнера С919 У Гуанхуэй.

К настоящему времени количество китайских и зарубежных заказчиков достигло 28, общее число заказов – 815 самолетов.

Кроме этого, У Гуанхуэй сообщил, что уже в целом утвержден общий технический проект китайско-российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, а также  начались работы над предварительным проектированием.

CR929 – совместная разработка китайской компании COMAC и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» России. Базовая версия самолета в трехклассной компоновке сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тыс. км.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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