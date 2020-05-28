В Китае изготовили крупнейший в мире двухтопливный низкооборотный двигатель

«Китайская государственная судостроительная корпорация» (CSSC) представила крупнейший среди мировых аналогов двухтопливный низкооборотный двигатель WinGD X92DF. Он предназначен для использования в силовых установках больших и ультра-больших судов-контейнеровозов, сообщает «Международное радио Китая».

WinGD X92DF разработан дочерним предприятием корпорации CSSC – компанией Winterthur Gas & Diesel (WinGD). В двигателе задействованы технологии низкого давления и использования двухкомпонентного топлива, что означает эффективность, безопасность и возможность работы не только на традиционном тяжелом или дизельном топливе, но и на газе.

Согласно заявлению компании WinGD, двигатель соответствует требованиям Tier III по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, установленным Международной морской организацией ООН. Двигатель также оснащен платформой «умного» мониторинга и управления, что обеспечивает постоянную дистанционную поддержку двигателя, сообщили в CSSC.

Презентацию двигателя китайская корпорация CSSC провела в формате видеоконференции – одновременно в Пекине, Шанхае, Марселе, Париже.

Фото: сайт «Международного радио Китая»