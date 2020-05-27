Китайские геодезисты забрались на вершину Джомолунгмы

Сегодня утром китайская команда геодезистов достигла вершины горы Джомолунгма, сообщает «Синьхуа». Тем самым, она завершила ключевой этап в миссии повторного измерения высоты высочайшего в мире горного пика.

Потом китайские геодезисты наладили на вершине пика геодезический сигнал для измерения высоты горы. Именно в этот день 45 лет назад, 27 мая 1975 года, китайские геодезисты впервые поставили геодезический сигнал на пике Джомолунгмы. Тогда они успешно измерили высоту горы, которая была официально определена как 8 848,13 м.

Китайская команда в составе восьми геодезистов сегодня в 02:10 по пекинскому времени выдвинулась из лагеря, расположенного на высоте 8,3 тыс. м над уровнем моря.

Ученые убеждены, что данная работа позволит расширить человеческие знания о природе и стимулировать научное развитие.

Фото: сайт «Синьхуа»