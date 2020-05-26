Совершил первый полет прототип нового китайского вертолета-беспилотника

Впервые поднялся в небо AR500C. Это прототип первого китайского беспилотного вертолета для высокогорных районов, сообщает «Жэньминь жибао».

Первый полет состоялся на днях в провинции Цзянси на востоке страны, сообщило вертолетостроительное ОКБ при «Китайской корпорации авиационной промышленности» в городе Цзиндэчжэнь провинции Цзянси. Полет аппарата состоялся в прошлую среду и продлился порядка 20 минут.

AR500C разработан на основе AR500B. Его максимальная взлетная масса составляет 500 кг, статический потолок – 5 км, практический – 6,7 км. Аппарат на одной зарядке способен находиться в воздухе в течение пяти часов и перемещаться с максимальной скоростью 170 км/ч и крейсерской скоростью 165 км/ч.

Новый беспилотный вертолет может использоваться для разведки и обеспечения связи. Он найдет применение также в сфере поисково-спасательных операций, ликвидации пожаров и доставки грузов.

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