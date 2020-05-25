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В Китае построили 15-километровый железнодорожный тоннель

Главная Китай
Новосибирск
12:47 25 Мая 2020
китай, железные дороги, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшее воскресенье в Китае было завершено строительство тоннеля протяженностью 15,2 км железной дороги Куньмин – Вьентьян. Она соединит Китай с Лаосом, сообщает «Международное радио Китая».

Тоннель под названием «Ганьчжуан», расположенный в городском округе Юйси провинция Юньнань юго-западного Китая, стал первым построенным на железной дороге Куньмин – Вьентьян тоннелем с повышенной степенью риска протяженностью более 15 км, следует из данных China Railway Kunming Group Co.

Тоннель проходит через восемь зон геологических разломов, имеющих сложные геологические условия, связанные с деформацией мягких пород и токсичными газами.

Строительство тоннеля началось в 2016 году. Для его возведения было создано 16 рабочих площадок. S-образная форма тоннеля призвана уменьшить уклон, отметил Чжан Цзяньфэн, руководитель проекта из China Railway 17th Bureau Group Co. Ltd.

Ожидается, что железнодорожная линия будет запущена в конце 2021 года.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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