В Китае состоялась коллективная свадьба борцов с эпидемией коронавируса

В китайском городе Сиань состоялась коллективная свадьба. Церемония прошла на площади перед воротами Юннин, сообщает «Синьхуа».

В коллективной свадьбе приняли участие 50 пар бойцов с эпидемией COVID-19. Новобрачные работают в медицинских, правительственных, правоохранительных и общинных структурах провинции Шэньси. Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции они были вынуждены отложить свадебные церемонии и посвятить себя борьбе с недугом.

Город Сиань находится в провинции Шэньси в северо-западном Китае.

Фото: Лю Сяо/сайт «Синьхуа»