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В Китае состоялась коллективная свадьба борцов с эпидемией коронавируса

Главная Китай
Новосибирск
13:06 22 Мая 2020
китай, вирус, свадьба
Автор: Sibnovosti.ru
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В китайском городе Сиань состоялась коллективная свадьба. Церемония прошла на площади перед воротами Юннин, сообщает «Синьхуа».

В коллективной свадьбе приняли участие 50 пар бойцов с эпидемией COVID-19. Новобрачные работают в медицинских, правительственных, правоохранительных и общинных структурах провинции Шэньси. Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции они были вынуждены отложить свадебные церемонии и посвятить себя борьбе с недугом.

Город Сиань находится в провинции Шэньси в северо-западном Китае.

Фото: Лю Сяо/сайт «Синьхуа»

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