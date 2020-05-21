В Пекине заработало мобильное приложение для иностранцев

Лицензию на трудоустройство иностранца в Пекине можно теперь оформить в приложении мобильного телефона. Мобильное приложение Easy Beijing официально вышло в сеть, сообщает «Жэньминь жибао».

Оно предоставляет ряд услуг для иностранцев, в том числе по работе, жизни и социальному обеспечению. И в то же время, на этой платформе открыли онлайн-ярмарку вакансий. Среди первых групп всего 600 постов с более 300 тыс. годовых окладов.

По имеющимся сведениям, в настоящее время данное приложение уже открыло вход для оформления лицензий на трудоустройство и видов на жительство для иностранцев. И к тому же приложение Easy Beijing сотрудничает с 21 организацией, в том числе городским комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения, управлением по вопросам медицинского страхования, комитетом по образованию Пекина. В этом мобильном приложении можно узнать последние новости о работе, лечении, образовании для детей, социальном обеспечении и других для иностранных специалистов в Пекине. Кроме того, в приложении предоставляется консультации на разных языках онлайн, заказ билетов на поезд, навигация по карте, перевод, заказ еды, такси... Всего 20 видов услуг.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»