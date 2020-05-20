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В Китае ликвидировано почти 10 тыс. преступных группировок

Главная Китай
Новосибирск
14:41 20 Мая 2020
китай, преступление, ликвидация
Автор: Sibnovosti.ru
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В апреле этого года Китай ликвидировал 3,1 тыс. группировок мафиозного характера и 9,9 тыс. преступных группировок за период с начала 2018 года, когда была начата общенациональная кампания по уничтожению подобных группировок. Об этом сообщило «Международное радио Китая» со ссылкой на Национальную канцелярию КНР по борьбе с организованной преступностью.

Как отметил сегодня на брифинге для прессы представитель этой канцелярии, по обвинениям в совершении преступлений были задержаны 388,4 тыс. подозреваемых. При этом в отношении 67,2 тыс. человек были проведены расследования по обвинениям в коррупции и прикрытии организованной преступности. В канцелярии пообещали еще более жестко пресекать подобные преступления и прилагать усилия для достижения целей общенациональной операции по ликвидации организованной преступности.

Кроме того, 9 апреля министерство общественной безопасности КНР начало специальную операцию по поимке 1 712 лиц, скрывающихся от правосудия и вовлеченных в организованную преступность. По данным канцелярии, в рамках этой операции были арестованы уже 66,6% всех подобных лиц, скрывавшихся в материковой части Китая.

Фото: pixabay.com

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