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В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «История русского китаеведения. 1917–1945»

Главная Китай
Новосибирск
15:16 19 Мая 2020
россия, китай, книга, программа, телевидение
Автор: Sibnovosti.ru
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В 16-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу доктора исторических наук, профессора Сибирского федерального университета Владимира Дацышена  «История русского китаеведения. 1917–1945».

Обратимся к истокам российского китаеведения – научно-дипломатическим экспедициям XVII века; проследим как возникновение университетов в XVIII – XIX веках повлияли на развитие китаеведения и как российское китаеведение повлияло на западную синологию и заняло лидирующие позиции в мировой науке; о первом составителе китайской азбуки и первых переводчиках китайской литературы на русский язык.

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