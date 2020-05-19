В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «История русского китаеведения. 1917–1945»

В 16-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу доктора исторических наук, профессора Сибирского федерального университета Владимира Дацышена «История русского китаеведения. 1917–1945».

Обратимся к истокам российского китаеведения – научно-дипломатическим экспедициям XVII века; проследим как возникновение университетов в XVIII – XIX веках повлияли на развитие китаеведения и как российское китаеведение повлияло на западную синологию и заняло лидирующие позиции в мировой науке; о первом составителе китайской азбуки и первых переводчиках китайской литературы на русский язык.