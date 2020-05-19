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Сразу три вакцины против COVID-19 находятся на второй фазе клинических испытаний в Китае

Главная Китай
Новосибирск
13:55 19 Мая 2020
китай, вирус, тест
Автор: Sibnovosti.ru
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Три вакцины против COVID-19 прошли фазу двух клинических испытаний в Пекине. Об этом сообщил официальный представитель столичных органов здравоохранения, передает «Синьхуа».

Глава городского комитета по делам науки и технологии Сюй Цян заявил, что в Пекине задействован 21 научно-технологический проект в области реагирования на эпидемию коронавируса нового типа. Пять инновационных препаратов были одобрены для клинических испытаний, и все они вошли в фазу двух клинических исследований, сообщил он на пресс-конференции по профилактике и контролю за COVID-19.

В соответствии с трехлетним планом действий по укреплению системы управления чрезвычайными ситуациями в целях обеспечения безопасности в области общественного здравоохранения в столице на период с 2020 по 2022 год, заявил Сюй Цян, Пекин создаст механизм связи для профилактики, клинической практики, научных исследований, лечения и экстренного утверждения проектов.

Пекин ускорит процесс исследования и разработки диагностических реактивов, медикаментов, вакцин и медицинского оборудования, а также окажет поддержку производителям фармацевтических препаратов и вакцин в расширении объемов производства для удовлетворения существующих потребностей.

В Пекине будет улучшаться ситуация с планировкой лабораторий биологической безопасности третьего уровня (BSL-3).

Сюй Цян сказал, что Пекин активизирует вспомогательную роль новых технологий, включая большие данные (big data), искусственный интеллект, сеть 5G и интернет вещей, при мониторинге и анализе эпидемиологической ситуации, отслеживания вируса, профилактике, контроле и лечении.

Фото: сайт «Синьхуа»

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