В китайском Ухане пройдет всеобщее тестирование на COVID-19

Все жители китайского Уханя, не сдававшие ранее тест на нуклеиновую кислоту, должны будут сдать этот анализ. Это необходимо для выявления точного числа бессимптомных пациентов с COVID-19 в городе, сообщает «Жэньминь жибао».

Такое решение было принято на фоне ежедневного появления в этом наиболее пострадавшем от эпидемии COVID-19 китайском городе новых бессимптомных носителей коронавируса нового типа, что вызывает обеспокоенность у общественности.

На прошлой неделе по этому вопросу состоялось заседание городского правительства. По словам официальных лиц, проведение массового тестирования направлено на своевременное выявление бессимптомных пациентов и помещение их на карантин, а также создание безопасных условий для возобновления работы, производства и учебы.

Ранее в этом городе с населением около 10 млн человек было проведено более 3 млн тестов на нуклеиновую кислоту.

В ходе предстоящей кампании приоритет будет отдан микрорайонам, в которых ранее были зарегистрированы случаи заражения, а также старым и густонаселенным жилым районам. Чтобы люди не ходили по больницам, тестирующие органы сами направят сотрудников в соответствующие места для забора образцов.

На прошлых выходных в Ухане было выявлено шесть новых подтвержденных случаев COVID-19, что прервало отсутствие новых случаев заражения в городе в течение более месяца. Все новые пациенты являются жителями одного и того же старого микрорайона, у которых ранее инфекция протекала в бессимптомной форме.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»