18 мая
Новосибирск
погода +27 °C
73.21
 
€ 79.13
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В китайском Ухане пройдет всеобщее тестирование на COVID-19

Главная Китай
Новосибирск
14:13 18 Мая 2020
китай, вирус, тест
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Все жители китайского Уханя, не сдававшие ранее тест на нуклеиновую кислоту, должны будут сдать этот анализ. Это необходимо для выявления точного числа бессимптомных пациентов с COVID-19 в городе, сообщает «Жэньминь жибао».

Такое решение было принято на фоне ежедневного появления в этом наиболее пострадавшем от эпидемии COVID-19 китайском городе новых бессимптомных носителей коронавируса нового типа, что вызывает обеспокоенность у общественности.

На прошлой неделе по этому вопросу состоялось заседание городского правительства. По словам официальных лиц, проведение массового тестирования направлено на своевременное выявление бессимптомных пациентов и помещение их на карантин, а также создание безопасных условий для возобновления работы, производства и учебы.

Ранее в этом городе с населением около 10 млн человек было проведено более 3 млн тестов на нуклеиновую кислоту.

В ходе предстоящей кампании приоритет будет отдан микрорайонам, в которых ранее были зарегистрированы случаи заражения, а также старым и густонаселенным жилым районам. Чтобы люди не ходили по больницам, тестирующие органы сами направят сотрудников в соответствующие места для забора образцов.

На прошлых выходных в Ухане было выявлено шесть новых подтвержденных случаев COVID-19, что прервало отсутствие новых случаев заражения в городе в течение более месяца. Все новые пациенты являются жителями одного и того же старого микрорайона, у которых ранее инфекция протекала в бессимптомной форме.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Автопром Китая вернулся к росту после спада во время эпидемии

Автопром Китая вернулся к росту после спада во время эпидемии

15 Мая 2020 г.
В апреле в стране было выпущено 2,1 млн автомобилей
Новости Новосибирска: В Китае запускают автобусные маршруты с покрытием 5G

В Китае запускают автобусные маршруты с покрытием 5G

14 Мая 2020 г.
Пилотный маршрут начал работать в Гуанчжоу
Новости Новосибирска: В пекинских школах выдают «умные» браслеты для измерения температуры

В пекинских школах выдают «умные» браслеты для измерения температуры

13 Мая 2020 г.
Пока только ученики третьих классов средней и высшей школы вернулись к занятиям
Новости Новосибирска: В Китае построили крупнейшую в мире базу по производству материала для защитных масок

В Китае построили крупнейшую в мире базу по производству материала для защитных масок

12 Мая 2020 г.
Компания Sinopec завершила строительство 16 производственных линий
Новости Новосибирска: Новые археологические находки проливают свет на начало китайской цивилизации

Новые археологические находки проливают свет на начало китайской цивилизации

8 Мая 2020 г.
Артефактам из руин Шуанхуайшу около 5 300 лет
Новости Новосибирска: Китайские геодезисты перемерят высоту Джомолунгмы

Китайские геодезисты перемерят высоту Джомолунгмы

7 Мая 2020 г.
Команда покинула базовый лагерь
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский транспорт возвращается к привычному графику работы

Новосибирский транспорт возвращается к привычному графику работы

13 Мая 2020 г.
Число случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 1 300
Новости Новосибирска: В сибирские банки попадает все меньше фальшивых банкнот

В сибирские банки попадает все меньше фальшивых банкнот

14 Мая 2020 г.
В первом квартале 2020 года их число сократилось в 1,7 раза
Новости Новосибирска: Гендиректором ФК «Новосибирск» стал олимпийский чемпион по ходьбе

Гендиректором ФК «Новосибирск» стал олимпийский чемпион по ходьбе

14 Мая 2020 г.
Андрей Перлов сменил на этом посту Анну Баранову
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19