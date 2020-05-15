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Автопром Китая вернулся к росту после спада во время эпидемии

Главная Китай
Новосибирск
14:16 15 Мая 2020
автопром, производство, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая рассказали о темпах восстановления отрасли за апрель. По данным «Международного радио Китая» выпуск автомобилей составил 2,1 млн единиц.

Это на 46,6% больше, чем в марте, а объем продаж вырос на 43,5% в месячном исчислении до 2,07 млн единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 2,3% и 4,4% соответственно.

Китайское правительство приняло целый ряд мер для возрождения внутреннего авторынка, который в последние месяцы отягощен эпидемией коронавируса. Усилия дали эффективные результаты.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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