В Китае запускают автобусные маршруты с покрытием 5G

Гуанчжоу, административный центр провинции Гуандун на юге Китая, запустил пилотный автобусный маршрут с покрытием сигналом 5G. Это обеспечивает для пассажиров лучшие впечатления от поездки, сообщает «Синьхуа».

Автобусный маршрут B27, на котором в общей сложности работают 22 электробуса, имеет протяженность в 17,4 км и соединяет район Тяньхэ с районом Хуанпу. Транспортные средства оснащены оборудованием для покрытия 5G и мониторинга пассажиропотока, интеллектуальными устройствами диспетчеризации и вспомогательным оборудованием для обеспечения безопасности вождения.

Интеллектуальная диспетчерская система с покрытием 5G может повысить эффективность диспетчеризации автобусов и сэкономить примерно 10% пропускной способности транспорта, основываясь на данных в реальном времени, касающихся пассажиропотока и дорожных условий, сообщил сотрудник дочерней компании Guangzhou Public Transport Чжан Чжиган.

Пилотная автобусная линия является частью системы скоростного автобусного транспорта (BRT) в Гуанчжоу, которая полностью покрыта сигналами 5G. Всего на маршрутах BRT было установлено 50 базовых станций 5G. Люди могут определить подходящую автобусную остановку, чтобы пойти и узнать предполагаемое время прибытия автобуса, посмотрев информацию в приложении.

Китай внедряет сеть 5G для удовлетворения общественного спроса в таких секторах, как транспорт, развлечения и здравоохранение. В конце 2019 года Чэнду - административный центр провинции Сычуань на юго-западе Китая - также ввел в эксплуатацию первый городской автобус с покрытием 5G.

Фото: сайт «Международного радио Китая»