В пекинских школах выдают «умные» браслеты для измерения температуры

С 12 мая в школах Пекина начали в экспериментальном порядке распространять «умные» браслеты. Он предназначены для измерения температуры учеников, учителей и сотрудников школ, сообщает «Жэньминь жибао».

Такой «умный» браслет представляет себя интеллектуальный градусник, который максимально экономит время учеников, позволяя им сконцентрировать все силы на учебе и экзаменах.

В настоящее время в Пекине только ученики третьих классов средней и высшей школы вернулись к занятиям. В третьем классе высшей школы температуру измеряют два раза в день. Эти данные сохраняют на облачной платформе. Родители учеников, школы и соответствующие органы могут просматривать данные в мобильном приложении. И в школах специальные работники отвечают за контроль данных. Если температура превышает норму, в школе сразу же принимают меры по заранее составленному плану.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»