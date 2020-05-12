В Китае построили крупнейшую в мире базу по производству материала для защитных масок

Китайский производитель химических волокон Sinopec Yizheng Chemical Fibre, являющийся дочерним предприятием крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Китая Sinopec, ввел в эксплуатацию свою 12-ю поточную линию по производству нетканого полотна методом аэродинамического распыления расплавов полимеров. Это призвано удовлетворить оживленный спрос со стороны производителей защитных масок, сообщает «Международное радио Китая».

Компания Sinopec в настоящее время завершила строительство всех своих 16 линий для производства такой ткани. При полной загрузке производственных мощностей всех 16 поточных линий, а также совместных предприятий компании Sinopec, которые ежедневно могут производить 7 т нетканого полотна, ежедневная совокупная производственная мощность компании достигнет 37 т, а годовая превысит 13,5 тыс. т, что позволит изготовить 13,5 млрд медицинских масок.

Нетканое полотно является базовым сырьем, которое служит фильтрующим слоем в средней части масок для поглощения пыли, бактерий и пыльцы. Sinopec потребовалось 76 дней для создания крупнейшей в мире базы по производству нетканого полотна, заявили в китайской компании.

Sinopec - ведущий производитель полипропиленового сырья в цепочке производства защитных масок. Для удовлетворения рыночного спроса корпорация вложила 300 млн юаней ($42 млн) в строительство производственных линий в двух дочерних компаниях Sinopec Beijing Yanshan Petrochemical и Sinopec Yizheng Chemical Fibre, которые расположены, соответственно, в Пекине и провинции Цзянсу (Восточный Китай).

Фото: сайт «Международного радио Китая»