Новые археологические находки проливают свет на начало китайской цивилизации

Китайские археологи в минувший четверг рассказали о важных результатах раскопок руин Шуанхуайшу в центральнокитайской провинции Хэнань, сообщает «Синьхуа». Археологи убеждены, что их находки могут послужить ключевым доказательством происхождения пятитысячелетней китайской цивилизации.

Участок археологических раскопок под названием Шуанхуайшу общей площадью 1,17 млн кв. м находится на южном берегу реки Хуанхэ, на территории поселка Хэло города Гунъи. По высоким архитектурным стандартам руин и раскопанным там находкам, которые датированы периодом 5 300 лет назад, археологи пришли к выводу, что место Шуанхуайшу в свое время имело функции столицы некого древнего королевства. Археологи назвали его «Хэлоское королевство» в связи с тем, что оно располагалось в центре нынешнего района Хэло, где стекаются реки Хуанхэ и Лохэ.

«Эти руины относятся к средней и поздней эпохам культуры Яншао, которая считается ранним периодом формирования китайской цивилизации», - сообщил профессор из Пекинского университета Ли Боцянь.

На этом месте было обнаружено большое количество древних изделий, датированных эпохой культуры Яншао 5 000-7 000 лет назад, отметил на пресс-конференции директор НИИ культурных памятников и археологии города Чжэнчжоу Гу Ваньфа.

«Эти важные археологические находки свидетельствуют о представительности и влиятельности района Хэло в период примерно 5 300-летней давности, когда китайская цивилизация находилась в золотой стадии зарождения», - констатировал археолог из Академии общественных наук Китая Ван Вэй.

Начиная с 2013 года, НИИ культурных памятников и археологии города Чжэнчжоу и Археологический институт при Академии общественных наук Китая проводят непрерывные раскопки на месте Шуанхуайшу.

Фото: сайт «Синьхуа»