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Китайские геодезисты перемерят высоту Джомолунгмы

Главная Китай
Новосибирск
13:35 7 Мая 2020
китай, исследования, команда
Автор: Sibnovosti.ru
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В рамках миссии по перемерке высоты самой высокой вершины земного шара китайская команда в составе более чем 30 геодезистов в среду покинула базовый лагерь горы Джомолунгма. Геодезисты начали подниматься на еще более высокие точки по пути к вершине, сообщает «Жэньминь жибао».

Команда состоит из профессиональных альпинистов и специалистов по геодезии из министерства природных ресурсов КНР. Используя текущее окно погоды, они попытаются достичь вершины в оптимальное время.

Исследователи оснащены приемниками глобальной навигационной спутниковой системы и гравиметрами, отметил замдиректора альпинистским центром главного госуправления по делам физкультуры и спорта Китая Ван Юнфэн. По его словам, геодезисты проходили обучение альпинизму с начала апреля, а именно с тех пор, как они прибыли в базовой лагерь горы Джомолунгма.

После основания Китайской Народной Республики в 1949 году Китай шесть раз организовывал масштабные научные исследования на вершине Джомолунгма и дважды объявлял о результатах измерения ее высоты. В 1975 году высота вершины Джомолунгма была официально определена как 8848,13 м, а затем в 2005 году - 8844,43 м.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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