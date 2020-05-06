Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» совершила первый полет

Китайская новая ракета-носитель "Чанчжэн-5Б" (Long March-5B или «Великий поход-5Б) во вторник совершила свой первый полет. Она отправила в космос пробную версию китайского пилотируемого космического корабля нового поколения и грузовую возвращаемую капсулу для испытаний, сообщает «Международное радио Китая».

Белая крупная ракета поднялась с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань (Южный Китай) в 18:00 по пекинскому времени, сообщила канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA). Спустя 488 секунд экспериментальный пилотируемый космический корабль без экипажа вместе с испытательной версией грузовой возвращаемой капсулы отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту.

Успешный полет «Чанчжэн-5Б» знаменует начало «третьего шага» в рамках программы пилотируемой космонавтики Китая - строительства космической станции, заявила CMSA. «Чанчжэн-5Б», специально разработанная для китайской программы пилотируемой космонавтики, будет в основном применяться для запуска модулей космической станции.

Фото: сайт «Международного радио Китая»