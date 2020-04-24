В Китае создали многоразовый медицинский защитный костюм

Первый в Китае многоразовый медицинский защитный костюм был одобрен для выхода на рынок. Об этом сообщило «Синьхуа» со ссылкой на пекинское управление по контролю за лекарственными средствами.

Костюм уже прошел клинические испытания и может использоваться десять раз, сообщил разработчик новинки - компания BW Techtextile, базирующаяся в Пекине. Он может помочь решить проблему дефицита одноразовой медицинской защитной одежды, вызванную большим объемом ее потребления и длительным циклом ее производства, заявили в компании.

Во время испытаний новинка превзошла государственные стандарты, установленные для одноразовых аналогов, по таким ключевым параметрам, как прочность, эффективность фильтрации и стойкость к проникновению синтетической крови и воды.

Как пояснили в BW Techtextile, новый костюм изготовлен из трехслойного композитного материала, разработанного ей самостоятельно.

Фото: страница «Синьхуа Новости» в соцсети Facebook