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Экономика китайской столицы сократилась из-за эпидемии COVID-19

Главная Китай
Новосибирск
12:28 23 Апреля 2020
вирус, экономика, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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В первом квартале 2020 года валовой региональный продукт Пекина составил 746,2 млрд юаней (около $105,5 млрд), что на 6,6% меньше того же периода прошлого года. Об этом сообщила «Жэньминь жибао» со ссылкой на местные власти.

Наиболее серьезно от эпидемии COVID-19 пострадал сектор услуг. Тем временем другие секторы, такие, как финансы и информационные технологии, проявили большую гибкость и сохранили динамику умеренного роста, свидетельствуют данные статистического управления Пекина.

Как следует из этих данных, на фоне режима самоизоляции с целью предотвращения распространения эпидемии зародились и бурно развивались новые форматы и новые модели бизнеса, так называемая «домашняя экономика», причем удаленная работа и дистанционное образование значительно стимулировали спрос на интернет-услуги.

Заместитель директора и официальный представитель указанного ведомства Пан Цзянцянь сообщил, что в марте в Пекине было отмечено улучшение главных экономических индикаторов, жизнеспособность высокотехнологических и нарождающихся отраслей, что накопило новый импульс для дальнейшего восстановления экономики китайской столицы.

Фото: pixabay.com

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