Грузовой поезд из Китая везет 20 млн масок в Москву

Грузовой поезд с 20 млн масок в минувший понедельник покинул город Сучжоу провинции Цзянсу на востоке Китая. Он прибудет в Москву через 12 дней после старта, сообщает «Международное радио Китая».

В марте 2020 года компания China Sinopharm International Corporation, дочерняя компания китайской государственной фармацевтической корпорации Sinopharm, подписала с российским партнером соглашение о поставках защитных средств. Часть из них должна быть доставлена в Россию из Сучжоу грузовым составом по маршруту международных железнодорожных перевозок Китай - Европа.

С 11 апреля в общей сложности более 20 млн масок из провинций Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун и Гуандун были собраны в Сучжоу и погружены в 14 40-футовых контейнеров.

Чжан Фань, генеральный менеджер местной компании, ответственной за обслуживание грузовых поездов, курсирующих по маршрутам Китай - Европа, сказал, что в следующем месяце планируется отправить в Европу более 200 контейнеров, груженных такими средствами, как маски, операционные столы и шприцы.

Статистика показывает, что количество грузовых поездов и доставленных контейнеров из Сучжоу в марте текущего года выросло более чем на 50%.

Фото: сайт «Международного радио Китая»