В китайской столице постепенно открывают туристические зоны

В Пекине на фоне улучшения эпидемической ситуации вновь открылись для туристов 73 основные туристические зоны. Это 30,7% от их общего числа в городе, сообщает «Синьхуа».

Согласно плану возобновления работы туристических объектов, опубликованному ранее городским управлением культуры и туризма, все вновь открывшиеся объекты расположены на открытом воздухе. Об открытии объектов закрытого типа будет объявлено позднее.

Участки Великой китайской стены Мутяньюй, Сыматай и Бадалин также оказались среди вновь открывшихся достопримечательностей, сообщает ведомство.

Как ожидается, туристическая зона «Губэйшуйчжэнь», прилегающая к участку Великой китайской стены Сыматай в районе Миюнь, вновь будет доступна для посещений 23 апреля. По словам вице-президента туристической компании «Губэйшуйчжэнь» Цзинь Линьшэна, в зоне будут использоваться онлайн-платежи, электронные билеты и аудиогиды, чтобы избежать перекрестного заражения.

В пекинском управлении культуры и туризма заявили, что ежедневная посещаемость таких туристических объектов должна быть установлена на уровне не более 30% от максимальной.

Фото: сайт «Синьхуа»