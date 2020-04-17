В китайский город на границе с Россией доставили подвижную больницу

В граничащем с Россией городе Суйфэньхэ на северо-востоке Китая задействовали подвижную больницу. Она призвана помочь местным медикам в лечении заболевших COVID-19, сообщает «Жэньминь жибао»

Больница была создана «Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности» (CASIC) и передана первой больнице при Китайском медицинском университете. Госпиталь состоит из мобильного комплекса для удаленных телемедицинских консультаций и передвижного рентгеновского комплекса. Подобные мобильные госпитали сыграли важную роль в антивирусной борьбе в городе Ухань. Временные больницы для приема пациентов с COVID-19 того времени были укомплектованы порядка 100 такими «госпиталями», предоставленными CASIC.

В последние годы передвижные больницы активно применяются в спасательных операциях в Китае. Они применялись, в том числе, во время борьбы с серьезным острым респираторным синдромом (SARS) и в ликвидации последствий землетрясения.

Город Суйфэньхэ находится под давлением из-за роста числа завезенных из-за границы случаев заражения COVID-19. На прошлой неделе там приступили к переоборудованию одного из крупнейших офисных зданий во временный госпиталь, насчитывающий 600 койко-мест для бессимптомных пациентов и зараженных с легким течением болезни.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»