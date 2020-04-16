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В Китае испытают на людях вакцину против COVID-19

Главная Китай
Новосибирск
13:25 16 Апреля 2020
китай, вакцинация, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай одобрил проведение клинических испытаний инактивированной вакцины против COVID-19, сообщило «Международное радио Китая» со ссылкой на Госсовет КНР. К опытам уже приступили.

Препараты разработаны уханьским институтом биологической продукции при китайской государственной фармацевтической корпорации Sinopharm и пекинской научно-исследовательской компанией Sinovac.

Это первая в Китае партия инактивированных вакцин против COVID-19, получивших одобрение на испытания на людях. Вакцины, полученные после ликвидации патогенных микроорганизмов для повышения иммуногенности, обладают преимуществами зрелого производственного процесса, контролируемых стандартов качества и широкого диапазона клинического использования.

Средства могут быть использованы для массовой прививки. Их безопасность и эффективность могут оцениваться по общепризнанным международным стандартам. Разработчики новых вакцин имеют достаточные мощности и готовы выпускать их быстро и в нужном объеме.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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