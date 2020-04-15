В китайском Ухане закрыли временную больницу для лечения пациентов с COVID-19

Из-за ослабления эпидемии новой коронавирусной пневмонии в среду временная больница «Лэйшэньшань» в городе Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай) прекратила свою деятельность. Больница была построена за 10 дней для лечения пациентов с COVID-19. Ее последняя партия пациентов была переведена в местные больницы города во вторник, сообщает «Синьхуа».

Закрытие больницы является знаковым событием в многомесячной битве Уханя с эпидемией, что свидетельствует о том, что лечение COVID-19 в городе «вернулось в нормальное русло», сказала Цзяо Яхуэй, чиновник из государственного комитета по делам здравоохранения.

На церемонии закрытия больницы врачи и медсестры помахали флажками и написали собственные имена на одежде своих коллег на память.

Больница «Лэйшэньшань» не будет демонтирована сразу после своего закрытия в среду, но простоит еще некоторое время.

«Мы надеемся, что больница никогда не возобновит работу», - сказал местный чиновник аплодирующей толпе.

Фото: сайт «Синьхуа»