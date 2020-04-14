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В китайском городе на российской границе усилили меры против COVID-19

Главная Китай
Новосибирск
14:32 14 Апреля 2020
китай, вирус, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Город Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай), расположенный на границе с Россией, усилил профилактические меры против распространения эпидемии COVID-19. Это произошло на фоне растущего числа завозных случаев заражения, сообщает «Жэньминь жибао».

По сообщению городского оперативного штаба по профилактике и контролю за эпидемией, власти города Суйфэньхэ обязали всех въезжающих лиц проходить двухнедельный карантин, сдать два теста на нуклеиновые кислоты и один тест на антитела в сыворотке крови в специализированных заведениях.

Городские власти также потребовали сохранять изоляцию и пребывать в домашних условиях в течение 14 дней после посещения вышеуказанных заведений. Кроме того, все российские водители грузовых автомобилей, въезжающие в город, должны оставлять свои машины и жить в специально выделенных местах.

В городе было задействовано больше сотрудников полиции для проведения учений по тревоге и круглосуточного патрулирования пограничного района. В то же время, в каждом из микрорайонов города открыт один проход, и сотрудники микрорайонов будут посменно дежурить на пропускных пунктах для проверки температуры тела у входящих на территорию микрорайона людей.

Микрорайон каждые три дня будет предоставлять бесконтактные услуги тем, кто находится дома на карантине, включая покупку предметов первой необходимости и вынос мусора, заявил сотрудник одного из микрорайонов Ян Ян.

По состоянию на полночь субботы, 11 апреля, в городе Суйфэньхэ зарегистрировано 194 подтвержденных случая заражения COVID-19, а также более 100 носителей инфекции без выраженных симптомов заболевания. По словам экспертов, число зараженных может вырасти.

Фото: страница «Суйфэньхэ-Suifenhe» в соцсети «ВКонтакте»

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