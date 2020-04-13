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Кантонскую ярмарку в Китае проведут в онлайн

Главная Китай
Новосибирск
14:06 13 Апреля 2020
китай, ярмарка, площадка
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупнейшая в Китае международная торговая выставка – Кантонская ярмарка - в нынешнем году будет проведена в онлайн-режиме, сообщает «Международное радио Китая». Решение принято в связи со сложной санитарной обстановкой, на фоне которой собрать в одном месте более сотни тысяч закупщиков из 200 стран мира представляется невозможным.

127-я Кантонская ярмарка будет устроена с середины по конец июня на онлайн-площадках. Она будет действовать в круглосуточном режиме в формате онлайн-переговоров и презентаций. Наблюдатели отмечают, что такой формат может даже расширить аудиторию выставки. Эксперты подчеркивают, что сегодня онлайн-презентации позволяют собрать гораздо более широкую аудиторию, чем в офлайн-формате.

Кантонская ярмарка – старейшая (проводится с 1957 года) и самая крупная в КНР торговая выставка, которую называют главной витриной китайской промышленности и барометром внешней торговли КНР. На ярмарке традиционно собираются более 150 тыс. закупщиков из более, чем 200 стран мира; подписываются контракты на десятки миллиардов долларов.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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