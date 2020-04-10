10 апреля
Новосибирск
погода +8 °C
74.61
 
€ 81.09
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Почтовые услуги Китая возвращаются к прежним объемам

Главная Китай
Новосибирск
13:17 10 Апреля 2020
китай, почта, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Почтовый сектор Китая практически вернулся к прежним объемам работы. Об этом сообщило «Синьхуа» со ссылкой на государственное почтовое управление (ГПУ) КНР.

По данным ведомства, около 530 млн посылок, что на 37% больше, чем в прошлом году, было обработано по всей стране с 4 по 6 апреля - период каникул по случаю традиционного Дня поминовения усопших, известного также как праздник Цинмин.

По состоянию на конец марта 99,7% пунктов выдачи и приема заказов крупных курьерских компаний в стране вновь начали оказывать свои услуги.

Следует отметить, что в центральнокитайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей в Китае от COVID-19, около 93% работников крупных курьерских компаний вернулись к работе, а 93,55% пунктов доставки возобновили работу к полудню вторника, 7 апреля.

По состоянию на понедельник курьерский сектор страны обработал 243 млн посылок с противоэпидемическими материалами, при этом было задействовано 46,6 тыс. транспортных средств и 522 грузовых рейса, говорится в сообщении ГПУ.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Число пользователей 5G в столице Китая подходит к 2 млн

Число пользователей 5G в столице Китая подходит к 2 млн

9 Апреля 2020 г.
К концу 2020 года количество базовых станций 5G Пекине превысит 30 тыс.
Новости Новосибирска: Китай испытает на море крупнейший в мире самолет-амфибию

Китай испытает на море крупнейший в мире самолет-амфибию

8 Апреля 2020 г.
AG-600 по размерам сопоставим с Boeing 737
Новости Новосибирска: Поставки медицинских изделий из Китая за месяц составили $1,43 млрд

Поставки медицинских изделий из Китая за месяц составили $1,43 млрд

7 Апреля 2020 г.
В числе экспортированных ИМН 3,86 млрд масок для лица и 37,52 млн защитных костюмов
Новости Новосибирска: Почти сто полицейских Китая погибло во время эпидемии COVID-19

Почти сто полицейских Китая погибло во время эпидемии COVID-19

6 Апреля 2020 г.
Они отслеживали инфицированных пациентов и занимались делами о мошенничестве
Новости Новосибирска: В Китае почтят память скончавшихся от COVID-19

В Китае почтят память скончавшихся от COVID-19

3 Апреля 2020 г.
Церемония пройдет 4 апреля
Новости Новосибирска: Приезжающих в Пекин пациентов отправят на двухнедельный карантин

Приезжающих в Пекин пациентов отправят на двухнедельный карантин

2 Апреля 2020 г.
Карантин можно пойти дома или в специальных местах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Меняйло поручил сохранить транспортное сообщение между городами Сибири

Меняйло поручил сохранить транспортное сообщение между городами Сибири

5 Апреля 2020 г.
Полпред президента РФ провел совещание с губернаторами
Новости Новосибирска: Российских туристов вывезли из Таиланда в Сибирь

Российских туристов вывезли из Таиланда в Сибирь

8 Апреля 2020 г.
S7 Airlines доставила их в Новосибирск и Иркутск
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» готовит омоложение состава

Новосибирский волейбольный «Локомотив» готовит омоложение состава

7 Апреля 2020 г.
Гендиректор клуба Роман Станиславов рассказал о планах после чемпионского сезона
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19