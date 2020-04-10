Почтовые услуги Китая возвращаются к прежним объемам

Почтовый сектор Китая практически вернулся к прежним объемам работы. Об этом сообщило «Синьхуа» со ссылкой на государственное почтовое управление (ГПУ) КНР.

По данным ведомства, около 530 млн посылок, что на 37% больше, чем в прошлом году, было обработано по всей стране с 4 по 6 апреля - период каникул по случаю традиционного Дня поминовения усопших, известного также как праздник Цинмин.

По состоянию на конец марта 99,7% пунктов выдачи и приема заказов крупных курьерских компаний в стране вновь начали оказывать свои услуги.

Следует отметить, что в центральнокитайской провинции Хубэй, наиболее пострадавшей в Китае от COVID-19, около 93% работников крупных курьерских компаний вернулись к работе, а 93,55% пунктов доставки возобновили работу к полудню вторника, 7 апреля.

По состоянию на понедельник курьерский сектор страны обработал 243 млн посылок с противоэпидемическими материалами, при этом было задействовано 46,6 тыс. транспортных средств и 522 грузовых рейса, говорится в сообщении ГПУ.