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Число пользователей 5G в столице Китая подходит к 2 млн

Главная Китай
Новосибирск
14:36 9 Апреля 2020
китай, связь, столица
Автор: Sibnovosti.ru
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Количество пользователей 5G в Пекине скоро достигнет 2 млн. Статистические данные приводит «Жэньминь жибао».

Китайский телекоммуникационный гигант China Unicom объявил, что число пользователей предоставленных компанией услуг связи 5G в Пекине достигло 1 млн во вторник. Два других крупных оператора связи - China Mobile и China Telecom - также имеют более 720 тыс. и 253 тыс. пользователей 5G в китайской столице соответственно, пишет газета со ссылкой на источники из муниципального управления по делам связи.

В последние годы Пекин ускоряет разработку проектов на основе 5G. Согласно плану управления, к концу текущего года будет установлено более 30 тыс. базовых станций 5G. К концу марта этого года в Пекине было построено более 17,7 тыс. базовых станций.

По сообщению газеты, помимо базовых станций 5G, в городе также запущены приложения и услуги на основе 5G в различных областях, таких как образование, здравоохранение, видеоигры и промышленное производство.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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