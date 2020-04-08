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Китай испытает на море крупнейший в мире самолет-амфибию

Главная Китай
Новосибирск
11:52 8 Апреля 2020
китай, самолет, испытание
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай в нынешнем году испытает на море крупнейший в мире самолет-амфибию. Речь идет о воздушном судне AG-600, которое по размерам сопоставимо с Boeing 737, сообщает «Международное радио Китая».

Первый AG-600 сошел с конвейера 23 июля 2016 года. В 2017-м году состоялись первые летные испытания самолета, в 2018-м испытания на воде. Морские испытания станут решающей фазой подготовки машины к эксплуатации. Ожидается, что самолет появится на рынке в 2022 году.

AG-600 с максимальной взлетной массой в 53,5 т будет особенно эффективен при тушении лесных пожаров: за 20 секунд он способен забирать на борт 12 т воды. Незаменим он и для оперативных спасательных работ на море вдали от берега: максимальная дальность полета AG-600 без дозаправки составляет 4,5 тыс. км.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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