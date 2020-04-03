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В Китае почтят память скончавшихся от COVID-19

Главная Китай
Новосибирск
15:13 3 Апреля 2020
вирус, китай, церемония
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра в традиционный китайский День поминовения усопших в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и тех соотечественников, кто скончался из-за этого заболевания. Об этом заявил Госсовет КНР, сообщает «Международное радио Китая».

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

4 апреля ровно в 10:00 китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби.

Фото: сайт «Международного радио Китая»

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