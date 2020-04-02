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Приезжающих в Пекин пациентов отправят на двухнедельный карантин

Главная Китай
Новосибирск
12:12 2 Апреля 2020
китай, вирус, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Приезжающие в китайскую столицу за медицинской помощью пациенты должны будут проходить 14-дневный карантин дома или в специально отведенных для этого помещениях. Об этом пекинские власти объявили в минувшую среду, сообщает «Синьхуа».

Межпровинциальный поток пациентов неизбежно увеличит риск заражения инфекцией ввиду текущей ситуации профилактики и контроля COVID-19, отметил Гао Сяоцзюнь из пекинского городского комитета по делам здравоохранения.

Медучреждениям в Пекине было рекомендовано усилить свои возможности по оказанию медицинской помощи в режиме онлайн, чтобы предлагать необходимые дистанционные консультации и медицинскую поддержку для пациентов за пределами города, добавил он.

 

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