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Китай наращивает поставки дыхательных аппаратов другим странам

Главная Китай
Новосибирск
13:22 1 Апреля 2020
китай, поставки, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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С 19 марта помимо поставок на внутренний рынок Китай предоставил более 1,7 тыс. дыхательных аппаратов другим странам. Это половина объема поставок внутри страны, сообщает «Жэньминь жибао».

Данные привел на пресс-конференции заведующий отделом по вопросам политики и правил индустрии министерства промышленности и информатизации Китая Сюй Кэминь.

По его словам, в последнее время спрос на медицинские аппараты за рубежом быстро увеличился, особенно, к многофункциональным приборам для дыхания. В настоящее время в Китае всего 21 предприятие производит многофункциональные дыхательные аппараты, восемь из них получили сертификацию CE. На этих заводах производится 20% от общемирового объема изготовления подобных аппаратов. Сейчас количество заказов на дыхательные аппараты достигло 20 тыс., и обсуждаются еще более крупные объемы.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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