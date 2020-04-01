Китай наращивает поставки дыхательных аппаратов другим странам

С 19 марта помимо поставок на внутренний рынок Китай предоставил более 1,7 тыс. дыхательных аппаратов другим странам. Это половина объема поставок внутри страны, сообщает «Жэньминь жибао».

Данные привел на пресс-конференции заведующий отделом по вопросам политики и правил индустрии министерства промышленности и информатизации Китая Сюй Кэминь.

По его словам, в последнее время спрос на медицинские аппараты за рубежом быстро увеличился, особенно, к многофункциональным приборам для дыхания. В настоящее время в Китае всего 21 предприятие производит многофункциональные дыхательные аппараты, восемь из них получили сертификацию CE. На этих заводах производится 20% от общемирового объема изготовления подобных аппаратов. Сейчас количество заказов на дыхательные аппараты достигло 20 тыс., и обсуждаются еще более крупные объемы.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»