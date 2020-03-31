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Китай запустил «Небесную сеть-2020» для поимки беглых коррумпированных чиновников

Главная Китай
Новосибирск
13:17 31 Марта 2020
китай, коррупция, план
Автор: Sibnovosti.ru
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Китай в понедельник запустил новый виток национальной операции по розыску беглых коррумпированных чиновников по всему миру, сообщает «Международное радио Китая». Операция под кодовым названием «Небесная сеть-2020» была запущена в целях поимки подозреваемых в совершении служебных преступлений, уже бежавших за границу, и пресечения попыток подозреваемых бежать.

В операции задействовано несколько госорганов. Государственный надзорный комитет отвечает за преследование беглецов и возврат незаконных активов. Верховный народный суд - за преследование незаконных активов скрывающихся или мертвых подозреваемых и подсудимых, а министерство общественной безопасности (МОБ) - за преследование подозреваемых в экономических преступлениях.

В ходе операции Народный банк Китая будет совместно с МОБ работать над предотвращением и пресечением перевода нелегальных денежных средств на заграничные счета, а отдел ЦК КПК по организационной работе совместно с МОБ и другими компетентными ведомствами сосредоточатся на расследовании случаев нелегального приобретения подозреваемыми проездных документов.

За первые 11 месяцев 2019 года в рамках операции «Небесная сеть-2019» в Китай из-за границы был репатриирован 1 841 беглец, а также были возвращены незаконно полученные ими деньги на общую сумму более 4 млрд юаней ($560 млн).

Фото: pixabay.com

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