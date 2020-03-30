В китайской провинции Хубэй добились полной утилизации медицинских отходов и стоков

Провинция Хубэй в Центральном Китае провела полную утилизацию своих ранее образовавшихся медицинских отходов и сточных вод, а также добилась полной ликвидации новых отходов в течение 24 часов. Об этом сообщило информагентство «Синьхуа» со ссылкой на управление экологии и окружающей среды провинции Хубэй.

По словам главы ведомства Люй Вэньянь, в настоящее время в Хубэе способны утилизировать до 667,4 т медицинских отходов ежедневно, против 180 т до вспышки COVID-19. В том числе в Ухане, административном центре провинции, этот показатель вырос с 50 т до 265,6 т.

Она также отметила, что медицинские стоки, образующиеся в специально отведенных больницах и местах централизованной изоляции по всей провинции, обеззараживаются. Все 132 городских очистных сооружения, куда они поступают, работают в нормальном режиме.

Замглавы управления Ли Жуйцинь, со своей стороны, отметил, что ежедневный объем медицинских отходов в провинции Хубэй резко увеличился до 458 т против 136 т до вспышки COVID-19, в Ухане этот показатель вырос с 45 т до 291 т.

Управление задействовало свободные объекты и переоборудовало нерабочие печи по всей провинции, чтобы содействовать утилизации медицинских отходов из Уханя, добавил Ли Жуйцинь.

По словам Люй Вэньянь, результаты исследования источников питьевой воды показали, что «негативное воздействие на качество воды отсутствует».

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