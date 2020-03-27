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«Облачный» фитнес развивается в Китае

Главная Китай
Новосибирск
13:48 27 Марта 2020
китай, занятия, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
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С момента вспышки эпидемии нового коронавируса жителям Китая рекомендуют оставаться дома и избегать посещения общественных мест. В целях сохранения здоровья и фигуры в домашних условия немало китайцев начали заниматься «облачным» фитнесом, сообщает «Жэньминь жибао».

На самом деле, по мере быстрого развития интернет-технологий и пробуждения осознания населением пользы фитнеса в последние годы «облачный» фитнес выходит на передний план. Согласно опубликованным на сайте «Чжиянь» данным, спортивные и фитнес-методы китайцев постепенно переходят от фитнеса без предметов к объединенной модели «онлайн + офлайн». Численность населения, занимающегося спортом и фитнесом онлайн, выросла с 10,4 млн в 2014 году до 126 млн человек в 2018 году.

Кроме того, по оценкам экспертов, после окончания эпидемии онлайн-фитнес в будущем продолжит развиваться быстрыми темпами. На фоне строительства «здорового Китая» общественность все больше внимания уделяет спорту и фитнесу. Многие эксперты и представители отрасли считают, что эпидемия может стать благоприятным фактором для ускорения развития фитнес-индустрии в интернете.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

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