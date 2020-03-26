Операторы связи Китая инвестируют 180,3 млрд юаней в 5G

Тройка операторов связи Китая – China Mobile, China Unicom и China Telecom – раскрыли планы развития 5G. Общий объем вложений в этом году составит 180,3 млрд юаней, что на 337,6% больше, чем в 2019-м, сообщает «Международное радио Китая».

5G станет «главным полем битвы» операторов. China Mobile, China Unicom и China Telecom вместе запустили 50 тыс. базовых станций 5G. А количество таких станций, доступных трем сторонам, превышает 60 тыс., что сэкономит около 10 млрд юаней.

Аналитики считают, что с ростом популярности мобильных телефонов 5G и улучшением покрытия сети количество пользователей 5G трех операторов будет быстро расти.

Фото: сайт «Международного радио Китая»