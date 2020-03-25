Предприятиям в китайском Ухане снизят плату за электроэнергию

Наиболее пострадавший от эпидемии коронавируса нового типа, город Ухань снизит тарифы на оплату электроэнергии для предприятий. Эта мера принята в целях стимулирования восстановления их работы, сообщает информагентство «Синьхуа».

Поставщик электроэнергии сообщил, что благодаря ряду льготных мер местные предприятия смогут к 30 июня сэкономить 389 млн юаней (около $54,9 млн) на электричестве. Данная мера распространяется на 1 365 компаний.

Согласно последнему сообщению местного правительства, Ухань примет дифференцированные меры для содействия возобновлению работы предприятий с учетом риска для здоровья в различных регионах, чтобы смягчить влияние эпидемии на экономику.

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