В Китае ужесточают тестирование на коронавирус для прибывающих из-за рубежа

Пограничная провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая ужесточила требования к пассажирам, прибывающим из-за рубежа, при прохождении теста на коронавирус и карантина. Это необходимо для того, чтобы сократить количество завезенных случаев COVID-19, сообщает «Жэньминь жибао».

Все лица, прибывающие в Хэйлунцзян из-за рубежа, должны измерить температуру, пройти тест на коронавирусную нуклеиновую кислоту (NAT) и 14-дневный карантин под медицинским наблюдением за свой счет, заявил на пресс-конференции Ли Шэнбинь, замглавы провинциальной канцелярии по иностранным делам.

В случае отсутствия базовой медицинской страховки, лицам с диагнозом COVID-19 или с подозрением на заражение после прибытия в КНР придется оплатить медицинские услуги самостоятельно. Гражданам, испытывающим финансовые трудности, также будет оказана медицинская помощь, добавил он.

Предупреждение завоза новой коронавирусной инфекции на территорию Китая стало ключевой задачей работы страны по профилактике и борьбе с эпидемией. В воскресенье власти Шанхая и Гуанчжоу также объявили о том, что все пассажиры, прибывающие в эти города из-за рубежа, будут проходить NAT на наличие коронавирусной инфекции.

Госкомитет по делам здравоохранения КНР получил сообщения о 39 новых подтвержденных случаях COVID-19 в континентальной части Китая в воскресенье, все они были завезенными.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»