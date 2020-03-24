24 марта
Новосибирск
погода -7 °C
80.88
 
€ 86.71
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Китае ужесточают тестирование на коронавирус для прибывающих из-за рубежа

Главная Китай
Новосибирск
12:54 24 Марта 2020
китай, вирус, тест
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Пограничная провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая ужесточила требования к пассажирам, прибывающим из-за рубежа, при прохождении теста на коронавирус и карантина. Это необходимо для того, чтобы сократить количество завезенных случаев COVID-19, сообщает «Жэньминь жибао».

Все лица, прибывающие в Хэйлунцзян из-за рубежа, должны измерить температуру, пройти тест на коронавирусную нуклеиновую кислоту (NAT) и 14-дневный карантин под медицинским наблюдением за свой счет, заявил на пресс-конференции Ли Шэнбинь, замглавы провинциальной канцелярии по иностранным делам.

В случае отсутствия базовой медицинской страховки, лицам с диагнозом COVID-19 или с подозрением на заражение после прибытия в КНР придется оплатить медицинские услуги самостоятельно. Гражданам, испытывающим финансовые трудности, также будет оказана медицинская помощь, добавил он.

Предупреждение завоза новой коронавирусной инфекции на территорию Китая стало ключевой задачей работы страны по профилактике и борьбе с эпидемией. В воскресенье власти Шанхая и Гуанчжоу также объявили о том, что все пассажиры, прибывающие в эти города из-за рубежа, будут проходить NAT на наличие коронавирусной инфекции.

Госкомитет по делам здравоохранения КНР получил сообщения о 39 новых подтвержденных случаях COVID-19 в континентальной части Китая в воскресенье, все они были завезенными.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Китай / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В китайском Ухане прошел пятый день без новых случаев заражения COVID-19

В китайском Ухане прошел пятый день без новых случаев заражения COVID-19

23 Марта 2020 г.
В городе 371 пациент еще находится в критическом состоянии
Новости Новосибирска: В Китае за сутки выписано из больниц после излечения от коронавируса 730 человек

В Китае за сутки выписано из больниц после излечения от коронавируса 730 человек

20 Марта 2020 г.
В общей сложности в КНР выздоровело уже более 71 тыс. человек
Новости Новосибирска: В китайской клинике используют искусственный интеллект для составления медкарты

В китайской клинике используют искусственный интеллект для составления медкарты

19 Марта 2020 г.
Это сокращает время оформления медицинской карты
Новости Новосибирска: В китайском Ухане ожидают прекращения новых случаев заражения COVID-19

В китайском Ухане ожидают прекращения новых случаев заражения COVID-19

18 Марта 2020 г.
16 марта в городе был зафиксирован лишь один новый случай заболевания
Новости Новосибирска: Медицинские бригады покидают китайскую провинцию Хубэй

Медицинские бригады покидают китайскую провинцию Хубэй

17 Марта 2020 г.
Эпидемическая ситуация здесь значительно улучшилась
Новости Новосибирска: В Пекине прибывающие в Дасин авиарейсы переведены в Шоуду

В Пекине прибывающие в Дасин авиарейсы переведены в Шоуду

16 Марта 2020 г.
Зона D терминала 3 назначена специальной зоной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Выбраны две площадки для новосибирского кампуса

Выбраны две площадки для новосибирского кампуса

20 Марта 2020 г.
Проект предварительно оценен в 19,4 млрд рублей
Новости Новосибирска: Новосибирский волейбольный «Локомотив» остановился в шаге от финала Кубка ЕКВ

Новосибирский волейбольный «Локомотив» остановился в шаге от финала Кубка ЕКВ

23 Марта 2020 г.
Европейский турнир и российское первенство приостановлены на неопределенный срок
Новости Новосибирска: Коронавирус прибыл в Сибирь из Франции и Италии

Коронавирус прибыл в Сибирь из Франции и Италии

19 Марта 2020 г.
Зарегистрированы первые заболевшие в Новосибирской и Томской областях
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19