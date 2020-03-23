В китайском Ухане прошел пятый день без новых случаев заражения COVID-19

В минувшее воскресенье в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) не было зарегистрировано ни одного нового подтвержденного случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Таким образом, в эпицентре вспышки эпидемии пять дней подряд сохраняется нулевой уровень данного показателя, сообщает «Международное радио Китая».

Комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй заявил, что в воскресенье в этой провинции также зафиксирован нулевой рост числа новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19. О новых предполагаемых случаях данного заболевания также не сообщалось в воскресенье.

В тот же день в провинции Хубэй было зарегистрировано девять новых случаев с летальным исходом, и все они были зафиксированы в Ухане. Таким образом, общее количество летальных случаев в провинции достигло 3 153.

В воскресенье в провинции Хубэй из больниц после выздоровления было выписано 447 пациентов. Среди 4 593 пациентов, проходящих лечение в больницах, 1 343 человека все еще находятся в тяжелом состоянии, а 371 - в критическом, согласно данным комитета.

На данный момент Хубэй сообщила в общей сложности о 67,8 тыс. подтвержденных случаях COVID-19, в том числе 50 тыс. в Ухане.

Фото: сайт «Международного радио Китая»