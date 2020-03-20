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В Китае за сутки выписано из больниц после излечения от коронавируса 730 человек

Главная Китай
Новосибирск
12:52 20 Марта 2020
китай, вирус, больница
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчера 730 пациентов, вылечившихся от новой коронавирусной пневмонии COVID-2019, было выписано из больниц в Китае (без учета данных Сянгана, Аомэня и Тайваня). Об этом сообщило «Синьхуа» со ссылкой на государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По состоянию на конец четверга в общей сложности 71 150 пациентов покинули госпитали после выздоровления, говорится в ежедневном отчете ведомства.

По данным на конец 19 марта, в Китае было зарегистрировано в общей сложности 81 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 3,2 тыс. человек скончалось от этой болезни.

Фото: сайт «Синьхуа»

 

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