В китайской клинике используют искусственный интеллект для составления медкарты

В китайской клинике «Сяотаншань» начали использовать «систему интеллектуальной голосовой электронной медицинской карты». Она создана с помощью технологии искусственного интеллекта от компании Unisound, сообщает «Жэньминь жибао».

«Как мы узнали из больниц, многие врачи каждый день тратят два-три часа на ввод данных в медицинские карты. Если ввести интеллектуальную голосовую медицинскую карту, время сокращается до часа», - отметил создатель компании Unisound Хуан Вэй.

Он добавил, что точность распознавания речи данной системы превышает 98%.

В настоящее время кроме клиники «Сяотаншань» компания подарила систему «интеллектуальной голосовой электронной медицинской карты» стоимостью около 10 млн. юаней и многим другим больницам, где лечат пациентов от коронавируса нового типа.

Фото: сайт «Жэньминь жибао»