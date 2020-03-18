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В китайском Ухане ожидают прекращения новых случаев заражения COVID-19

Главная Китай
Новосибирск
12:38 18 Марта 2020
китай, вирус, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший эпицентром распространения коронавируса китайский город Ухань к концу недели сведет к нулю число новых заражений COVID-19. С таким прогнозом выступила представитель госкомздрава КНР Ли Ланьцюань, сообщает «Международное радио Китая».

Она напомнила, что 16 марта в городе был зафиксирован лишь один новый случай заболевания, а примерно к 20 марта этот показатель упадет до нуля. Вместе с тем, медики говорят, что праздновать окончательную победу над вирусом рано: в городских госпиталях на лечении находятся еще несколько тысяч больных COVID-19.

Одновременно власти Уханя начинают уделять повышенное внимание предотвращению «реэкспорта» коронавирусной инфекции. С 17 марта в городе введен обязательный 14-дневный карантин для всех, кто прибывает из-за рубежа.

Фото: сайт «Синьхуа»

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