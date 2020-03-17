Медицинские бригады покидают китайскую провинцию Хубэй

Сегодня первая партия медиков, которые помогали наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса китайской провинции Хубэй, покинула ее. Эпидемическая ситуация здесь значительно улучшилась, сообщает информагентство «Синьхуа».

3 675 медработников, принадлежащих к 41 медицинской бригаде со всего Китая, оказали помощь 14 временным госпиталям и семи специально отведенным больницам в городе Ухань. Административный центр провинции Хубэй в Центральном Китае является эпицентром вспышки коронавируса.

Около 7:00 43 медика из провинции Шэньси (Северо-Западный Китай покинули Ухань на девяти автобусах. Дежурящие на КПП сотрудники полиции, смотря вслед колонне, выразили признательность врачам, приложив руку к козырьку.

В Хубэй вчера выявили лишь один новый подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Фото: сайт «Синьхуа»