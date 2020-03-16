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В Пекине прибывающие в Дасин авиарейсы переведены в Шоуду

Главная Китай
Новосибирск
13:01 16 Марта 2020
китай, вирус, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Все рейсы, прибывающие в пекинский международный аэропорт Дасин, были переведены в международный аэропорт Шоуду. В городе наращиваются усилия по минимизации риска завезенных из-за рубежа случаев заболевания новой коронавирусной пневмонией COVID-19, сообщает «Жэньминь жибао».

О переводе рейсов заявили в субботу в компании Beijing Capital International Airport Co., Ltd. С 10 марта международный аэропорт Шоуду назначил зону D терминала 3 специальной зоной для прибывающих рейсов из стран и регионов с тяжелой эпидемической обстановкой, связанной со вспышкой COVID-19, сообщила на пресс-конференции в Пекине заместитель гендиректора компании Чжао Ин.

Все пассажиры, прибывающие в столицу рейсами из этих стран, должны пройти процедуру карантинной инспекции, включая измерение температуры тела и информационную проверку в зоне площадью около 100 тыс. кв. м, которая изолирована от других мест для прибывающих пассажиров и позволяет максимально предотвратить распространение инфекции в аэропорту.

С 10 марта в зону прибыл 31 рейс, насчитывающий 5 138 пассажиров, из стран и регионов с тяжелой эпидемической обстановкой, добавила Чжао Ин.

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