В Пекине прибывающие в Дасин авиарейсы переведены в Шоуду

Все рейсы, прибывающие в пекинский международный аэропорт Дасин, были переведены в международный аэропорт Шоуду. В городе наращиваются усилия по минимизации риска завезенных из-за рубежа случаев заболевания новой коронавирусной пневмонией COVID-19, сообщает «Жэньминь жибао».

О переводе рейсов заявили в субботу в компании Beijing Capital International Airport Co., Ltd. С 10 марта международный аэропорт Шоуду назначил зону D терминала 3 специальной зоной для прибывающих рейсов из стран и регионов с тяжелой эпидемической обстановкой, связанной со вспышкой COVID-19, сообщила на пресс-конференции в Пекине заместитель гендиректора компании Чжао Ин.

Все пассажиры, прибывающие в столицу рейсами из этих стран, должны пройти процедуру карантинной инспекции, включая измерение температуры тела и информационную проверку в зоне площадью около 100 тыс. кв. м, которая изолирована от других мест для прибывающих пассажиров и позволяет максимально предотвратить распространение инфекции в аэропорту.

С 10 марта в зону прибыл 31 рейс, насчитывающий 5 138 пассажиров, из стран и регионов с тяжелой эпидемической обстановкой, добавила Чжао Ин.