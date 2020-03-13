Китай помогает Италии в борьбе с COVID-19

Чартерный рейс с девятью членами китайской экспертной группы и несколькими тоннами медицинских ресурсов на борту в четверг вечером прибыл в римский аэропорт Фьюмичино. Он отправлен в рамках китайской помощи Италии в сдерживании вспышки COVID-19, сообщает «Международное радио Китая».

Около 22:30 по местному времени широкофюзеляжный лайнер Airbus A-350 авиакомпании China Eastern приземлился в грузовой зоне аэропорта. Его встретили эксперты из итальянского Красного Креста и представители китайского посольства в Италии.

Группа экспертов вылетела из Шанхая. Они доставили в Италию оборудование для интенсивной терапии и медицинские средства защиты.

Данная группа была организована государственным комитетом по делам здравоохранения Китая и Китайским обществом Красного Креста. Это уже третья группа экспертов из КНР, направленная за границу. Ранее специалисты вылетели в Иран и Ирак.

Фото: сайт «Международного радио Китая»